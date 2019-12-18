Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году

RT на русском11:34

Новогодние каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Planet Today06:17

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

РИА Новости17 декабря в 00:00

СМИ: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Мой Брянсквчера в 23:39

Эксперты прогнозируют «обвал» доллара уже к середине января 2020 года

Online47.ru17 декабря в 20:16

Экономисты в шоке: ФРС решила обвалить доллар к Новому году

Sputnik Таджикистан17 декабря в 05:47

Январские каникулы защитят Россию от «новогоднего обвала» доллара США

Экономика сегодня03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия

Пожар на подземной парковке на юге Москвы потушен

ТАСС 16:43
Политика

Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Национальная служба новостей 17:13
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 11:20
Наука

Историю прививок человека предложили записывать татуировками из квантовых точек

Кевин Макхью (Kevin McHugh) из Массачусетского технологического института вместе с коллегами предложил записывать историю прививок непосредственно в теле человека, чтобы избавить врачей от необходимости вести документацию.
N+1 09:05
Футбол

Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма

Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.
Sport.ru 16:00
Хоккей

Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
РЕН ТВ вчера в 07:08
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Общество

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РБК 07:01
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru 08:56
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 06:13
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Взгляд.ру 07:27
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Технологии

Puma показала кроссовки для геймеров

Компания Puma представила обувь, разработанную специально для геймеров.
Sport24.ru 03:42
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе

Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
РИА Новости 14:38
Политика

На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Национальная служба новостей 00:40
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews 01:57
Общество

Владимир Путин предложил изменить базовую ставку оплаты труда врачей

На очередной пресс-конференции с представителями российских СМИ Президент РФ предложил пересмотреть базовую ставку оплаты труда медицинских работников, чтобы избавиться от несправедливости в оплате труда главврачей и рядовых медработников ЛПУ.
РИА Дагестан 07:55
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 16 декабря в 13:02
Кино

Сайт IMDb составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года

iReactor 17:04
Общество

Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар

Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Известия 11:03
Наука

Российские ученые нашли вещества для антибиотиков в фекалиях

Planet Today 02:09
Культура

Какие актеры в США зарабатывают не менее $1 млн за эпизод шоу

Газета.Ru вчера в 10:32
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря

Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Cyber.sports.ru 06:06
Происшествия

Многодетный отец из Гатчины назвал заказчика дела против него

Гатчинский городской суд в среду на заседании принял решение о заключении под стражу подозреваемого по громкому дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:02
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Эхо Москвы 10:21
Авто

Новый бюджетный седан Hyundai Aura представили официально

Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Автоновости дня 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное