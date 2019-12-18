В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Наука Историю прививок человека предложили записывать татуировками из квантовых точек Кевин Макхью (Kevin McHugh) из Массачусетского технологического института вместе с коллегами предложил записывать историю прививок непосредственно в теле человека, чтобы избавить врачей от необходимости вести документацию.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

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Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Политика На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.

Общество Владимир Путин предложил изменить базовую ставку оплаты труда врачей На очередной пресс-конференции с представителями российских СМИ Президент РФ предложил пересмотреть базовую ставку оплаты труда медицинских работников, чтобы избавиться от несправедливости в оплате труда главврачей и рядовых медработников ЛПУ.

Общество Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.

Происшествия Многодетный отец из Гатчины назвал заказчика дела против него Гатчинский городской суд в среду на заседании принял решение о заключении под стражу подозреваемого по громкому дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта.