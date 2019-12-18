Финансы
РИА НовостиБешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов.
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Политика
Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Наука
Историю прививок человека предложили записывать татуировками из квантовых точек
Кевин Макхью (Kevin McHugh) из Массачусетского технологического института вместе с коллегами предложил записывать историю прививок непосредственно в теле человека, чтобы избавить врачей от необходимости вести документацию.
Футбол
Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма
Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.
Хоккей
Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Технологии
Puma показала кроссовки для геймеров
Компания Puma представила обувь, разработанную специально для геймеров.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
Политика
На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах
На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.
Общество
Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ
Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
Общество
Владимир Путин предложил изменить базовую ставку оплаты труда врачей
На очередной пресс-конференции с представителями российских СМИ Президент РФ предложил пересмотреть базовую ставку оплаты труда медицинских работников, чтобы избавиться от несправедливости в оплате труда главврачей и рядовых медработников ЛПУ.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в РФ израильтянке Иссахар
Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков.
Наука
Российские ученые нашли вещества для антибиотиков в фекалиях
Культура
Какие актеры в США зарабатывают не менее $1 млн за эпизод шоу
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Происшествия
Многодетный отец из Гатчины назвал заказчика дела против него
Гатчинский городской суд в среду на заседании принял решение о заключении под стражу подозреваемого по громкому дела о сексуальном насилии над собственной дочерью Андрея Бовта.
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
Новый бюджетный седан Hyundai Aura представили официально
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.