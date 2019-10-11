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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Бешикташ» достиг принципиальной договорённости о трансфере Соболева

Сообщается, что Жеби достиг принципиальной договорённости по трансферу 22-летнего дебютанта сборной России. После семи сыгранных туров «Бешикташ» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. На счету Соболева 10 голов и три результативные передачи в 12 матчах за «Крылья Советов».
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