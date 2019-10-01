Футбол
Sports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева
К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
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Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Спорт-Экспрессвчера в 07:02
Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева
КП - Самаравчера в 10:01
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Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
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Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
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Успех нового Джокера расстроил музыканта Джареда Лето
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Политика
В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
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Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Общество
Россияне не нашли дорогу на торжественном открытии дороги
В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
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Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
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Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
Шоу-бизнес
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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
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