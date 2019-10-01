Футбол

Sports.ruSports.ruFotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

К нападающему «Крыльев Советов» Александру Соболеву проявляют интерес в Турции, утверждает Fotospor. Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что хочет приобрести в клуб 22-летнего россиянина. Для этого турецкий менеджер готов использовать свои связи в России.
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Fotospor: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

Sports.ru05:58

Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева

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Спорт день за днемвчера в 14:54

Кандидат на должность президента «Бешикташа» пообещал подписать Александра Соболева

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«Бешикташ» достиг принципиальной договорённости о трансфере Соболева

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Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал купить Соболева

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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
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Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

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Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
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Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

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Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
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Наука

Названа специфика выбора партнера в разных странах

Ученые из ТюмГУ совместно с иностранными коллегами назвали специфику выбора романтического партнера в разных странах.
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Успех нового Джокера расстроил музыканта Джареда Лето

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Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
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Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
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В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

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Россияне не нашли дорогу на торжественном открытии дороги

В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
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Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru вчера в 01:49
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Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020

Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
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Меладзе не явился на вечеринку Брежневой на фоне слухов о его изменах

Певица Вера Брежнева устроила пышную вечеринку в Москве в честь запуска собственной капсульной коллекции обуви.
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К Японии приближается мощнейший за последние 60 лет тайфун

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в пятницу указание по всем направлениям принять экстренные меры безопасности в связи с приближением к стране тайфуна "Хагибис" - самого мощного с 1958 года, когда в результате удара стихии погибли более 1200 человек», — цитирует сообщении агентства ТАСС.
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В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
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Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
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Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:08
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