Футбол
Матч ТВ«Бесконечная история». Россия – Украина. Подкаст «Матч ТВ» к 20-летию провала Филимонова
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Авто
В Минске презентовали кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня 05:04
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Политика
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
RT на русском 12:38
Наука
Мутации в ДНК вызвали преждевременный процесс старения у мышей
Evo-rus.com 10:59
Армия и оружие
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
Коммерсантъ 19:57
Политика
Путин снял Глазьева с должности своего советника
Президент Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает сайт Кремля.
BFM.ru 11:04
Политика
Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
РИА Новости 14:47
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс 18:36
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 20:09
Здоровье
В поселке Кутулик Аларского района достраивают дом для медиков
В 2019 году в поселке Кутулик Аларского района в эксплуатацию сдадут жилой дом для медицинских работников.
Областная газета (г. Иркутск) 05:20
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Здоровье
Какие продукты помогут очистить сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут помочь очистить кровеносные сосуды.
Питерские заметки 09:14
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец 05:52
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Космос
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о заявке "Роскосмоса" на регистрацию робота "Федора" как торгового знака.
Радио Sputnik 20:05
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о проведении платежей в национальных валютах.
iReactor вчера в 08:32
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru вчера в 22:26
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ 17:37
Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
МедиаПоток вчера в 13:21