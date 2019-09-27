Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны России.

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

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