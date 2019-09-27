Армия и оружие
RT на русскомБеспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны России.
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Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57
Комсомольская правда05:59
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Происшествия
СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.
БИЗНЕС Online 05:53
Политика
В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 05:51
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 25 сентября в 15:12
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru вчера в 03:49
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Хоккей
Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», российский вратарь Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо».
Чемпионат 06:20
Музыка
Игорь Матвиенко собирался закрывать группу «Иванушки International»
Игорь Матвиенко признался, почему хотел закрыть известную группу «Иванушки International».
OAnews 07:08
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
ТАСС 06:51
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова сломался
Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.
News.ru 07:00
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 04:45
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04
Армия и оружие
Конашенков назвал число атаковавших базу Хмеймим дронов за два года
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за два года почти 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено при попытке атак на базу Хмеймим в Сирии.
RT на русском 06:52
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Футбол
Месси: Фати нужно постепенно подводить к составу
Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре своего одноклубника Ансу Фати, который дебютировал за основную команду каталонцев в 16-летнем возрасте.
Чемпионат 06:01
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Автоспорт
Шварцман выиграл квалификацию Ф3 в Сочи
Результаты квалификации Позиция Пилот Команда Круги Время Отставание 1 Роберт Шварцман Prema Powerteam 14 1'52.
Motorsport.com Russia 06:37
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Гаджеты
В России начались продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Кубанские новости 25 сентября в 16:14
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21