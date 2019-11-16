Происшествия

RT на русскомRT на русскомБеспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергея Бубенева.
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с чего всё началось

Военный беспилотник «Орион» рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
ТАСС08:53

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Новейший военный беспилотник «Орион» весом в одну тонну рухнул сегодня в Рязанской области в 70 метрах от жилых домов

Эхо Москвы14:03

Эксперт оценил падение беспилотника «Орион» массой в одну тонну

Московский Комсомолец13:33

Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

Известия12:22

Власти раскрыли детали крушения беспилотника «Орион» в Рязанской области

РБК10:45

Упавший под Рязанью военный беспилотник эвакуировали

RZN.info12:11

Беспилотник «Орион», упавший у жилого дома под Рязанью, эвакуировали

ТАСС11:39

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском10:58
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Кино

Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Российская газета вчера в 07:16
Политика

ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
RT на русском вчера в 11:00
Происшествия

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
RT на русском вчера в 21:14
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии, сообщает ТАСС.
Культуромания вчера в 05:43
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец вчера в 08:26
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия вчера в 19:15
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Происшествия

Трамп предложил помощь Калифорнии в расследовании стрельбы в школе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил властям штата Калифорния помощь федеральных ведомств в связи с инцидентом в школе «Сагас» в городе Санта-Кларита, где в результате стрельбы погибли два человека.
Мойка78 14 ноября в 19:20
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Армия и оружие

Израиль и «Исламский джихад» договорились о прекращении огня

Палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорилась о прекращении огня, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 14 ноября в 00:39
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E показали до премьеры

Напомним, что премьера нового автомобиля пройдет в воскресенье 17 ноября в американском Лос-Анджелесе, после чего все желающие смогут заказать Е-машину на сайте производителя.
МедиаПоток 09:12
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 14 ноября в 06:01
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом «витриной» Украины

Красная весна 00:30
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество

Число запусков ракет «Союз» планируют нарастить в России

Ради федеральных и коммерческих заказчиков Российская Федерация планирует нарастить количество пусков ракет из семейства «Союза» в 2020 году.
Политическая Экспертиза вчера в 04:37
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

СБУ отчиталась о задержании лидера ИГИЛ на Украине

Московский Комсомолец вчера в 10:05
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
РИА Новости 14 ноября в 08:38
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Происшествия

«Черные лесорубы» навредили природе Владивостока

ВЕСТИ: Приморье вчера в 06:16
Теннис

Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 12:19
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