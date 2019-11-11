Происшествия
RT на русскомБеспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергея Бубенева.
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с чего всё началось
Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.ТАСС08:53
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