Происшествия

RT на русскомRT на русскомБеспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергея Бубенева.
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с чего всё началось

Военный беспилотник «Орион» рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области

Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
ТАСС08:53

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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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Упавший под Рязанью военный беспилотник эвакуировали

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Власти эвакуировали упавший под Рязанью беспилотник «Орион»

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Эксперт оценил падение беспилотника «Орион» массой в одну тонну

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В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус

В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
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Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

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Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

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Вести.Ru вчера в 11:09
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В Китае испытали аппарат для посадки на Марс

Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) провели в четверг к северу от столицы КНР испытание аппарата для посадки на поверхность Марса.
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Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

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Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
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Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
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Хаббл обнаруживает любопытную спираль

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
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Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
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Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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