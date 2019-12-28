Армия и оружие
РБКБеспилотник США провел разведку у границ Крыма
Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма. Так, в конце сентября разведку у западных границ Крыма провели два самолета ВВС США.
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с чего всё началось
Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.Слово и Деловчера в 22:30
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При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
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США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
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Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
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Технологии
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Общество
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Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
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Tesla помогла с деньгами «ночному кошмару» Илона Маска
Rivian ранее называли «ночным кошмаром» Илона Маска.
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
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Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
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Самым провальным гаджетом 2019 года назван складной смартфон Samsung
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В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Хоккей
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Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
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Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Происшествия
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
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Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
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В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Политика
Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.