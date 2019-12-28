Армия и оружие

РБКРБКБеспилотник США провел разведку у границ Крыма

Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма. Так, в конце сентября разведку у западных границ Крыма провели два самолета ВВС США.
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с чего всё началось
Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar
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Слово и Деловчера в 22:30

Подробнее о событии

Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

ИА Крыминформвчера в 07:26

Самолет ВВС США провел новую разведку у границ России на Черном море

Интерфакс - Россиявчера в 07:07

Самолёт-разведчик ВВС США более 3 часов кружил над Крымом

Вести.Севастопольвчера в 08:39

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

РИА Новостивчера в 22:00

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

URA.Ruвчера в 23:22

У побережья Крыма разошелся «Заклепочный шов»

Севастополь.рувчера в 09:41

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

РБКвчера в 23:42
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Происшествия

При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости вчера в 04:11
Экономика

США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось

Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
РИА Новости вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 26 декабря в 06:12
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Технологии

Компания Huawei работает над аналогами сервисов Google

Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google – YouTube, Gmail и другими платформами.
UfacityNews.ru 25 декабря в 14:52
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики

Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, каких правил следует придерживаться при выборе парфюмерии и косметики, рекомендации размещены на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 26 декабря в 10:03
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском вчера в 01:21
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Авто

Tesla помогла с деньгами «ночному кошмару» Илона Маска

Rivian ранее называли «ночным кошмаром» Илона Маска.
Lenta.ru 26 декабря в 04:10
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
Гаджеты

Самым провальным гаджетом 2019 года назван складной смартфон Samsung

В числе популярных смартфонов специалисты ранее называли iPhone XR, Samsung – Galaxy A10 и Samsung – A50.
Югополис вчера в 23:20
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru 26 декабря в 05:44
Хоккей

Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
Политика

Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:20
Происшествия

В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
REGNUM вчера в 18:50
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат вчера в 04:42
Происшествия

На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета

Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
РИА Новости вчера в 21:56
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru вчера в 06:10
Политика

Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Российская газета вчера в 19:33
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