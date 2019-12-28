с чего всё началось

Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма. Так, в конце сентября разведку у западных границ Крыма провели два самолета ВВС США.

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