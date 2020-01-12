Армия и оружие
RT на русскомБеспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Авто
Начались продажи первого минивэна Lexus
Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Суды в России вынесли менее 1% оправдательных приговоров в 2019 году
Российские суды в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров, что свидетельствует о высоком качестве предварительного следствия, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
Политика
Путин получил письмо от Хафтара
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
Здоровье
В Самарской области обнаружили очаг африканской чумы свиней
Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Общество
Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Футбол
Бывший форвард «Спартака» перешел в команду Марадоны
Бывшая команда Барриоса занимает 20-е место с 15 очками после 16 туров, а клуб из Ла-Платы, который по ходу чемпионата возглавил Диего Марадона, располагается на 21-й строчке с 14 баллами.
Общество
Таиланд усилил меры предосторожности из-за нового вида пневмонии
Министерство здравоохранения Таиланда распорядилось принять меры предосторожности в аэропортах и больницах для предотвращения вспышки коронавируса нового типа в период празднования китайского Нового года, сообщает газета Bangkok Post.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в США
Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в городе Грантсвилл штата Юта (США).
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Религия
Крещенский сочельник отмечают 18 января
В праздник и в Крещенский сочельник совершается Великое водоосвящение.
Хоккей
Сергей Бобровский: США – одна из лучших стран мира, но и здесь есть свои неудобства
Америка, безусловно, входит в одну из лучших стран мира, приводит Чемпионат.com слова 31-летнего вратаря.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией
Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Происшествия