Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомБеспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
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Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

RT на русском03:01

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

РИА Новостивчера в 23:03

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Российская газета01:05

Американский беспилотник провел разведку в Крыму и Донбассе

Телеканал 360°00:39

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Вести.Ru00:20

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

РБК01:58

Стратегический беспилотник ВВС США летал у берегов Крыма

REGNUMвчера в 23:50
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
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Начались продажи первого минивэна Lexus

Как стало известно порталу NJCAR.RU, первый в истории Lexus минивэн будет доступен в двух вариантах исполнения, а товарные автомобили передадут покупателям 24 февраля.
Новые автомобили 15 января в 02:43
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
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В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:40
Общество

Суды в России вынесли менее 1% оправдательных приговоров в 2019 году

Российские суды в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров, что свидетельствует о высоком качестве предварительного следствия, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
Взгляд.ру вчера в 14:01
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Путин получил письмо от Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
News.ru вчера в 07:51
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В Самарской области обнаружили очаг африканской чумы свиней

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
Столица С 02:42
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Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
РИА Новости вчера в 09:46
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
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Общество

Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:11
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Умер самый маленький человек в мире

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Общество

Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
РБК вчера в 22:26
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Бывший форвард «Спартака» перешел в команду Марадоны

Бывшая команда Барриоса занимает 20-е место с 15 очками после 16 туров, а клуб из Ла-Платы, который по ходу чемпионата возглавил Диего Марадона, располагается на 21-й строчке с 14 баллами.
ProstoProSport вчера в 03:34
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Таиланд усилил меры предосторожности из-за нового вида пневмонии

Министерство здравоохранения Таиланда распорядилось принять меры предосторожности в аэропортах и больницах для предотвращения вспышки коронавируса нового типа в период празднования китайского Нового года, сообщает газета Bangkok Post.
Российская газета 00:53
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в США

Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в городе Грантсвилл штата Юта (США).
РБК 01:23
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Религия

Крещенский сочельник отмечают 18 января

В праздник и в Крещенский сочельник совершается Великое водоосвящение.
Телепорт вчера в 18:35
Хоккей

Сергей Бобровский: США – одна из лучших стран мира, но и здесь есть свои неудобства

Америка, безусловно, входит в одну из лучших стран мира, приводит Чемпионат.com слова 31-летнего вратаря.
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Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
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По «Нарве» восстановили движение после смертельного ДТП с пешеходом

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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Коммерсантъ 03:12
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 16 января в 05:50
Политика

Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией

Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Forbes вчера в 06:32
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
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МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 13:27
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Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Происшествия

Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

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