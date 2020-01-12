Армия и оружие
RT на русскомБеспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
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Футбол
Исламхан провел первую тренировку в «Зените»
Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с «Зенитом». pic.twitter.com/Zlnl5Kg6b7 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 18, 2020 Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Общество
В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Общество
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.
Политика
Путин возложил цветы к «Рубежному камню»
Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Политика
ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля
Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Шоу-бизнес
Пугачёва и Николаев станцевали медленный танец под песню Аллегровой
Танец двух легенд и друзей, — гласит подпись к видео. Знаменитости исполнили медленный танец под песню Ирины Аллегровой «Золото любви».
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Хоккей
Российский вратарь «Тампа Бэй» Василевский одержал 10-ю победу подряд
Российский вратарь «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Три человека погибли при лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли и четверо пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на Кубани.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Футбол
Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»
Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с ЦСКА. Сейчас переговоры приостановлены.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Политика
Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Хоккей
Боб Хартли: «Овечкин — не просто спортсмен. Это сама Сила природы»
Думаю, он и в 40 лет будет играть нормально. Овечкин — это не просто спортсмен.
Политика
Главой ФНС назначен Даниил Егоров
Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО
В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.