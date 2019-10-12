Армия и оружие
Экономика сегодняБеспилотник США сдуло ветром на испытаниях
Из-за сильных приземных ветров и аномалии парашютной системы беспилотник получил повреждения. Информацией об этом поделилось издание The Drive. В Пентагоне прокомментировали инцидент, указав на то, что летные испытания, несмотря на аварию, принесли немало пользы.
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В США при испытаниях получил повреждение стелс-БПЛА XQ-58 Valkyrie
Военное обозрение11 октября в 07:51
Революционный американский беспилотный ведомый получил повреждения при испытаниях
Naked Science11 октября в 08:59
Американский стелс-БПЛА XQ-58 Valkyrie получил повреждения во время испытательного полета
ГЛАС.RU11 октября в 08:42
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Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
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Представители украинской диаспоры из восьми стран прилетят в Крым
В Крым прибудет делегация представителей украинской диаспоры.
Комсомольская правда 00:55
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Общество
Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках
Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Происшествия
Бультерьер напал на школьников в Нижневартовске
Бультерьер отпустил девочку, но продолжил нападать на других детей.
Московский Комсомолец Ямал вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем после измены
Скандально известная Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем Андреем Шлягиным.
Вечерний курьер вчера в 08:09
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Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь вчера в 02:04
Происшествия
Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме
Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.
REGNUM вчера в 23:38
Авто
Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором
Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
Новые автомобили вчера в 00:22
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
Футбол
Фернандес пропустит матч против сборной Кипра
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс».
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Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова спровоцировала слухи о второй беременности
Дни24 вчера в 12:35
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Новые автомобили 11 октября в 22:34
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WhatsApp внезапно пропал из Google Play
Мессенджер WhatsApp пропал из магазина приложений Google Play.
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Космос
«Хаббл» поймал Млечный Путь на краже межгалактического газа
Предполагается, что газ может поступать из межгалактической среды: в частности, Млечный Путь может отбирать у своих галактик-спутников запасы газа, используя свое гравитационное поле.
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Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
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Спорт
Гимнастка Чусовитина выступит на своей восьмой Олимпиаде
Выступающая за Узбекистан 44-летняя спортивная гимнастка Оксана Чусовитина отправится на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
Известия вчера в 19:54
Космос
Объяснено появление льда на Луне
Ученым по следам от метеоритов удалось узнать, как образовался лед в кратерах Южного полиса Луны.
Утро.ru вчера в 19:22
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35