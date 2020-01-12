Армия и оружие
Российская газетаАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Военные самолеты и беспилотники стран-членов НАТО регулярно проводят разведку у российских границ. Накануне сообщалось о том, что российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей. Воздушную разведку вдоль границ России вели 22 объекта.
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Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
Общество
Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop
Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Экономика
Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году
По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка
Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Политика
Путин предложил главу ФНС Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин выдвинул на пост нового главы кабинета министров Михаила Мишустина – доктора экономических наук и государственного советника I класса, ныне возглавляющего Федеральную налоговую службу.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Футбол
Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Единоборства
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Политика
Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Происшествия
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
Девочка родилась в семье многодетного военного.
Футбол
Гендиректор «Ахмата» о контракте Глушакова: «Сейчас нужно исправлять ситуацию с позицией клуба»
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Общество
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Политика
Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Экономика
Россия снова увеличила вложения в госбумаги США
Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
Армия и оружие
Украина планирует начать глубинное минирование Азовского моря
17 января в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что скоро ВМС Украины планирует начать глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря.
Экономика
Экономист рассказал, как правительству РФ реализовать задачу Путина
Правительство РФ может применить два способа для прироста инвестиций в РФ на 5% в год, о котором заявил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию РФ 15 января.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
Происшествия