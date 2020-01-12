Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАмериканский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Военные самолеты и беспилотники стран-членов НАТО регулярно проводят разведку у российских границ. Накануне сообщалось о том, что российские истребители три раза в течение недели поднимались в воздух на перехват нарушителей. Воздушную разведку вдоль границ России вели 22 объекта.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

RT на русском03:01

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

РБК01:58

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

РИА Новостивчера в 23:03

Американский беспилотник провел разведку в Крыму и Донбассе

Телеканал 360°00:39

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Вести.Ru00:20

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Российская газета01:05

Стратегический беспилотник ВВС США летал у берегов Крыма

REGNUMвчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Экономика

В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса

Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском 01:28
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ вчера в 11:52
Экономика

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
REGNUM 02:13
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка

Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:35
Гаджеты

Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше

Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
3DNews 02:11
Политика

Путин предложил главу ФНС Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин выдвинул на пост нового главы кабинета министров Михаила Мишустина – доктора экономических наук и государственного советника I класса, ныне возглавляющего Федеральную налоговую службу.
Ruposters.ru 15 января в 11:20
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 16 января в 09:53
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Футбол

Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 11:48
Единоборства

Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.
Газета.Ru 01:31
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ 16 января в 06:51
Космос

В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни

Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
МИР 24 15 января в 08:16
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
РИА Новости 01:43
Политика

Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Путин поздравил «дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав в ней в гости», говорится в сообщении на сайте Кремля.
РБК вчера в 15:20
Происшествия

Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных

Девочка родилась в семье многодетного военного.
Sibnet Новости вчера в 06:07
Футбол

Гендиректор «Ахмата» о контракте Глушакова: «Сейчас нужно исправлять ситуацию с позицией клуба»

ProstoProSport 01:53
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Общество

В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности

Российская газета 16 января в 07:13
Политика

В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Lenta.ru вчера в 07:12
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия вчера в 07:19
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Экономика

Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
Рифей-Пермь вчера в 05:43
Армия и оружие

Украина планирует начать глубинное минирование Азовского моря

17 января в пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что скоро ВМС Украины планирует начать глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря.
Военное дело вчера в 10:53
Экономика

Экономист рассказал, как правительству РФ реализовать задачу Путина

Правительство РФ может применить два способа для прироста инвестиций в РФ на 5% в год, о котором заявил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию РФ 15 января.
REGNUM 15 января в 06:13
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

РИА Новости 00:49
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное