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Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора

Ударный беспилотный квадрокоптер Kargu-2 впервые уничтожил наземную цель без команды оператора. В момент атаки дрон барражировал в воздухе, находясь в автономном режиме. Как сообщает The New Scientist, боевое применение беспилотника по живой силе противника произошло в марте 2020 года в Ливии.В источнике
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С чего всё началось

Как пишет журнал New Scientist
 со ссылкой на исследование ООН, это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил убийство.

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