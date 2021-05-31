Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора
Ударный беспилотный квадрокоптер Kargu-2 впервые уничтожил наземную цель без команды оператора. В момент атаки дрон барражировал в воздухе, находясь в автономном режиме. Как сообщает The New Scientist, боевое применение беспилотника по живой силе противника произошло в марте 2020 года в Ливии.В источнике
С чего всё началось
Как пишет журнал New Scientist
со ссылкой на исследование ООН, это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил убийство.