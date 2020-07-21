Игры

REGNUMREGNUMБесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн». Игра появилась сегодня, 21 июля, в сервисе Steam.
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MMORPG по «Звездным Войнам» стала доступна бесплатно в Steam

Ридус18:29

Star Wars: The Old Republic вышла в Steam спустя 9 лет после релиза

Cyber.sports.ru13:00

Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

REGNUM15:03

Игра Star Wars: The Old Republic доступна в Steam

МИТ14:46

Бесплатная Star Wars: The Old Republic появилась в Steam

Rambler News Service15:29

Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

CyberSport.ru12:35

Star Wars: The Old Republic добралась до Steam

Игромания.ру11:20
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Армия и оружие

Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России

Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 04:11
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Общество

Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
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Политика

Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
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Авто

Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
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Футбол

Смолов вернется в «Локомотив» 28 июля. «Сельта» не стала выкупать его

Sports.ru 10:25
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv вчера в 09:19
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Политика

Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю

Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

CT news 04:32
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Политика

Иран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани

Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
РИА Новости 13:41
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Армия и оружие

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
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Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
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Здоровье

Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе

В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь.
Evo-rus.com 09:59
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Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
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Гаджеты

Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

Американская компания Apple представила набор новых эмодзи для своей операционной системы (ОС) iOS, под управлением которой работает iPhone.
Live24 вчера в 08:00
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Политика

Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
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Путешествия

На 40% упала стоимость отдыха в отелях в Греции

В среднем цена за место ночлега сократилась на 25% на греческих курортах.
Live24 14:59
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Политика

Как Хабаровск встретил Дегтярева

Мягко говоря, неласково встретил Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
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Общество

Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском 04:50
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Наука

Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли

Lenta.ru 11:49
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Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru 10:22
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Общество

Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки

СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру 04:13
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Шоу-бизнес

Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко

Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
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Здоровье

В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом

РИА Новости 02:49
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NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
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Star Wars: The Old Republic
Сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная подразделением BioWare в Остине, штат Техас, США. События в игре происходят через 300 лет после игр серии Knights of the Old Republic. Игра стала первой полностью озвученной ММО, на данный момент есть версии на английском, французском и немецком языках. Игра была анонсирована 21 октября 2008 года. Выпуск состоялся 20 декабря 2011 года. 15 ноября 2012 года Star Wars: The Old Republic перешла на free-to-play модель.
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