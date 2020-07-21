Игры
REGNUMБесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam
Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн». Игра появилась сегодня, 21 июля, в сервисе Steam.
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Армия и оружие
Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России
Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 04:11
Общество
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com 12:30
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Иран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
РИА Новости 13:41
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Здоровье
Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе
В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь.
Evo-rus.com 09:59
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки
Американская компания Apple представила набор новых эмодзи для своей операционной системы (ОС) iOS, под управлением которой работает iPhone.
Live24 вчера в 08:00
Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости 08:01
Путешествия
На 40% упала стоимость отдыха в отелях в Греции
В среднем цена за место ночлега сократилась на 25% на греческих курортах.
Live24 14:59
Политика
Как Хабаровск встретил Дегтярева
Мягко говоря, неласково встретил Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Московский Комсомолец 11:45
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском 04:50
Наука
Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли
Lenta.ru 11:49
Общество
Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки
СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру 04:13
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с оружием.
RT на русском 06:30