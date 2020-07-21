Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн». Игра появилась сегодня, 21 июля, в сервисе Steam.

Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

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