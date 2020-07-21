Общество

REGNUMREGNUMБесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн». Игра появилась сегодня, 21 июля, в сервисе Steam.
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Star Wars: The Old Republic вышла в Steam спустя 9 лет после релиза

Cyber.sports.ru13:00

Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

REGNUM15:03

Игра Star Wars: The Old Republic доступна в Steam

МИТ14:46

Бесплатная Star Wars: The Old Republic появилась в Steam

Rambler News Service15:29

Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

CyberSport.ru12:35

Star Wars: The Old Republic добралась до Steam

Игромания.ру11:20
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В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки

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Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
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Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.
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France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года

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Футбол

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Автоспорт

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REGNUM вчера в 09:38
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Белоруссия победила на «Славянском базаре»

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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов.
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Трамп предупредил о недопустимости вмешательства в выборы в США

"Президент дал понять всему миру, что наша избирательная система должна быть в безопасности", - сказала Макинэни, отвечая на вопрос одной из журналисток о том, собирается ли американский лидер "предупредить Кремль" о недопустимости попыток оказания влияния на американские выборы в свете доклада комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве.
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В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

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На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Star Wars: The Old Republic
Сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная подразделением BioWare в Остине, штат Техас, США. События в игре происходят через 300 лет после игр серии Knights of the Old Republic. Игра стала первой полностью озвученной ММО, на данный момент есть версии на английском, французском и немецком языках. Игра была анонсирована 21 октября 2008 года. Выпуск состоялся 20 декабря 2011 года. 15 ноября 2012 года Star Wars: The Old Republic перешла на free-to-play модель.
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