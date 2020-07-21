Общество
REGNUMБесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam
Вашингтон, 21 июля 2020, 22:03 — REGNUM Компания Electronic Arts объявила о полноценном запуске серверов бесплатной массовой ролевой онлайн-игры (MMORPG) Star War: The Old Republic по вселенной «Звёздных войн». Игра появилась сегодня, 21 июля, в сервисе Steam.
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Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ГЛАС.RU вчера в 10:58
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Армия и оружие
ВМФ России получит подлодки с гиперзвуковым оружием в 2027–2028 годах
Две атомные подводные лодки проекта «Ясень-М», закладка которых состоялась 20 июля, пополнят боевой состав Военно-морского флота РФ на рубеже 2027–2028 годов.
News.ru 06:48
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Происшествия
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.
РИА Новости 10:56
Общество
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Автоспорт
Тодт ответил раскритиковавшему меры по борьбе с расизмом Хэмилтону
Руководитель FIA Жан Тодт отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который раскритиковал меры по борьбе с расизмом, которые предпринимают в Формуле-1, передает портал GrandPX.
ProstoProSport 05:47
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
Исследования Центра когнитивной нейробиологии при университете Дьюка показали, что самые процветающие виды выжили, основываясь на партнерстве и общении, а не на физической победе над соперниками.
Неделя Новостей 11:55
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году
Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет в 2021 финансового года, который начнется с 1 октября.
News.ru 14:28
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Общество
Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду
В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
Музыка
Белоруссия победила на «Славянском базаре»
ИА InterMedia вчера в 06:32
Культура
Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов
Рейтинг самых популярных оригинальных сериалов опубликовал сервис потокового видео Netflix, 20 июля передает Just Jared.
ИА Красная Весна 14:41
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС вчера в 11:24
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Энергетика
Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос
Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:10
Политика
Трамп предупредил о недопустимости вмешательства в выборы в США
"Президент дал понять всему миру, что наша избирательная система должна быть в безопасности", - сказала Макинэни, отвечая на вопрос одной из журналисток о том, собирается ли американский лидер "предупредить Кремль" о недопустимости попыток оказания влияния на американские выборы в свете доклада комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве.
ТАСС 13:27
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Финансы
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.
РИА Новости 08:57
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19