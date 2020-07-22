Общество
ИзвестияБесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Стоит отметить, что интерфейс не представлен на русском языке. Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году. 11 июля стало известно, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Финансы
ЦБ снизит ставку до нового исторического минимума
Снижение ставки еще на 0,5 п.п. обеспечит России новый исторический минимум.
Московский Комсомолец вчера в 22:38
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 20 июля в 09:01
Здоровье
Чукотка стала регионом с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
На Чукотке в 2019 году был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.
Аргументы недели 01:04
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания вчера в 11:01
Политика
Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке
Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке.
Взгляд.ру вчера в 15:29
Происшествия
В Китае две женщины четыре дня провели в застрявшем лифте
Четыре дня и три ночи провели в застрявшем лифте в своем доме 84-летняя женщина и ее 62-летняя дочь, сообщает китайское издание Shanghailist.
Российская газета 20 июля в 17:47
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru вчера в 11:00
Здоровье
В Волгоградской области наблюдается рост завозных случаев коронавируса
По словам главы региона Андрея Бочарова, эксперты прогнозируют возможный рост заболеваемости из-за возвращения жителей Волгоградской области из отпусков.
Московский Комсомолец 20 июля в 05:53
Армия и оружие
Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску
РЕН ТВ 20 июля в 20:24
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Исхудавший Александр Буйнов выложил фото из больницы
Александр Буйнов выложил в Instagram кадры, сделанные в больнице. На снимках на теле артиста видны следы хирургического вмешательства.
НТВ вчера в 17:45
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 15:27
Музыка
The New York Times (США): чернокожие исполнители о том, как изменить классическую музыку (The New York Times)
Девять чернокожих исполнителей и композиторов в интервью с журналистами «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) рассказывают о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы изменить сферу искусства, в которой доминируют белые.
ИноСМИ 20 июля в 20:03
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru вчера в 08:11
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
По мнению журналиста, изменение российского валютного рынка произойдет уже в августе.
Evo-rus.com вчера в 08:43
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Здоровье
К российским границам приблизилась бубонная чума
Очаги распространения бубонной чумы существуют в районе космодрома Байконур, а также вдоль южной границы России.
Соловей.Инфо вчера в 09:57
Экономика
Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
ТАСС вчера в 09:54