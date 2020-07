Star Wars: The Old Republic

Сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная подразделением BioWare в Остине, штат Техас, США. События в игре происходят через 300 лет после игр серии Knights of the Old Republic. Игра стала первой полностью озвученной ММО, на данный момент есть версии на английском, французском и немецком языках. Игра была анонсирована 21 октября 2008 года. Выпуск состоялся 20 декабря 2011 года. 15 ноября 2012 года Star Wars: The Old Republic перешла на free-to-play модель.