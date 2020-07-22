Игры
ИзвестияБесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Стоит отметить, что интерфейс не представлен на русском языке. Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году. 11 июля стало известно, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Армия и оружие
В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57
На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
Технологии
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС 20:36
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Политика
«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru вчера в 17:44
Наука
Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Гаджеты
Redmi анонсировала выпуск беспроводных наушников AirDots 2 за $11
20 июля компания Xiaomi провела видео презентацию своих беспроводных наушников Redmi AirDots 2. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 13:45
Политика
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 07:56
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета 19 июля в 09:52
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости 16:19
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21:50
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
РИА Новости вчера в 07:39
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:34
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
В Приморье впервые за месяц количество случаев COVID-19 превысило 100
В Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последний месяц.
Российская газета 21:52
Общество
Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»
Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 04:11
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
«Локомотив», со скандалом сменивший тренера перед финишем сезона, занял второе место в чемпионате России.
TV BRICS 06:10
Здоровье
На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 03:13
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Футбол
Роналду вышел на второе по количеству голов в официальных матчах
Португалец достиг отметки в 734 гола в официальных матчах на всех уровнях, будь то сборная или клубные соревнования.
ГЛАС.RU 23:29
Экономика
В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС 12:51
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26