Игры

ИзвестияИзвестияБесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Стоит отметить, что интерфейс не представлен на русском языке. Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году. 11 июля стало известно, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года.
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Star Wars: The Old Republic появилась в Steam

Газета.Ru21:03

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Известия20:25

Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

CyberSport.ru12:35

Игра Star Wars: The Old Republic доступна в Steam

МИТ14:46

Star Wars: The Old Republic вышла в Steam спустя 9 лет после релиза

Cyber.sports.ru13:00

Бесплатная массовая игра Star War: The Old Republic от EA вышла в Steam

REGNUM15:03

Star Wars: The Old Republic добралась до Steam

Игромания.ру11:20
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Политика

Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
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Армия и оружие

В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57

На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
8
Технологии

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС 20:36
2
Общество

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
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Политика

«Выйди, я обниму тебя»: Хабаровск встречает нового губернатора

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала ("в связи с утратой доверия"), прибыл на место своего нового служения народу.
АПН 12:03
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru вчера в 17:44
Наука

Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья

Чита.Ру вчера в 20:31
2
Гаджеты

Redmi анонсировала выпуск беспроводных наушников AirDots 2 за $11

20 июля компания Xiaomi провела видео презентацию своих беспроводных наушников Redmi AirDots 2. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 13:45
12
Политика

Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 07:56
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов.
Российская газета 19 июля в 09:52
8
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости 16:19
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Шоу-бизнес

Рита Дакота не посетит Крым из-за концертов на Украине

CT news 16:06
12
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21:50
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Происшествия

14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
8
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

РИА Новости вчера в 07:39
45
Общество

Аномальное тепло ожидает ряд регионов России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:34
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
105
Общество

В Приморье впервые за месяц количество случаев COVID-19 превысило 100

В Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последний месяц.
Российская газета 21:52
1
Общество

Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»

Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Здоровье

Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь

Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 04:11
13
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33
1
Футбол

«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу

«Локомотив», со скандалом сменивший тренера перед финишем сезона, занял второе место в чемпионате России.
TV BRICS 06:10
Здоровье

На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 03:13
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
414
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru 07:29
337
Футбол

Роналду вышел на второе по количеству голов в официальных матчах

Португалец достиг отметки в 734 гола в официальных матчах на всех уровнях, будь то сборная или клубные соревнования.
ГЛАС.RU 23:29
Экономика

В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ

Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Политика

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС 12:51
36
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
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Star Wars: The Old Republic
Сюжетная многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная подразделением BioWare в Остине, штат Техас, США. События в игре происходят через 300 лет после игр серии Knights of the Old Republic. Игра стала первой полностью озвученной ММО, на данный момент есть версии на английском, французском и немецком языках. Игра была анонсирована 21 октября 2008 года. Выпуск состоялся 20 декабря 2011 года. 15 ноября 2012 года Star Wars: The Old Republic перешла на free-to-play модель.
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