Игры

ИзвестияИзвестияБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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Epic Games Store спустя 9 часов наконец-то заработал

Игромания.ру20:12

Легендарная игра Grand Theft Auto V становится бесплатной

iXBT.com12:38

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

CyberSport.ru13:30

Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

The GEEK11:47

Распродажа Epic Mega Sale: скидки до 75 % на RDR 2, Borderlands 3, Control и купоны на 650 рублей

3DNews13:22

Epic Games Store нестабильно работает уже более трех часов

Cyber.sports.ru14:05

Epic Games Store начет бесплатно раздавать Grand Theft Auto V с 14 мая

iReactorвчера в 11:14
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