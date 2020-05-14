Игры
ИзвестияБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Читать в источнике
Оценить729
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Комментарии
Происшествия
На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Политика
Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство России помочь с выездом из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями.
ТАСС 21:36
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Авто
Reuters: Tesla готовится обрушить цены на электроавто
По словам неназванного инсайдера, новая аккумуляторная батарея не только позволит существенно увеличить запас хода электромобилей, но и поможет снизить стоимость электрокаров до уровня цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Машины и Механизмы 17:28
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14:33
Общество
Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии
Горностаева пояснила, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком вызывается из-за обезвоживания кожи и утраты слоя водно-липидной мантии.
РИА Новости 21:36
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия 19:00
Авто
Опубликована информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Два года назад стало известно, что до 2028 года концерн "АвтоВАЗ" планирует наладить выпуск 26 новых моделей авто.
Новые автомобили 10:46
Общество
На Сахалине планируют с 18 мая продолжить выход из самоизоляции
Власти Сахалина планируют с 18 мая приступить ко второму этапу выхода из режима повышенной готовности, введенного в регионе с 31 марта, информирует в пятницу правительство области.
РИА Новости 21:43
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Московский Комсомолец 11:52
Шоу-бизнес
Сын Алибасова назвал виновника бед Федосеевой-Шукшиной
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что младшая дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной виновна во всех бедах матери, в том числе и в потере квартиры.
News.ru 13:21
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика 12 мая в 09:53
Футбол
Левандовски: «Мы все очень рады возвращению Бундеслиги»
В текущем сезоне Левандовски сыграл 33 матча за «Баварию», забил 39 голов и отметился 5 голевыми передачами.
Евро-футбол.ру вчера в 15:51
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
Армия и оружие
США назвали предполагаемого виновника двух терактов в Афганистане
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в результате атак боевиков на родильный дом и похоронную процессию в Афганистане погибло не менее 60 человек.
REGNUM 20:30
Футбол
Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Здоровье
Горячая линия по вопросам выплат медикам открылась в Иркутской области
В Иркутской области министерство здравоохранения открыло горячую линию по вопросам выплаты стимулирующих надбавок врачам и среднему и младшему медперсоналу, работающим с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Наш Север 19:10