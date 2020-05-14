Игры

ИзвестияИзвестияБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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Сайт Epic Games Store обвалился из бесплатной раздачи GTA V

NewInform22:42

Распродажа Epic Mega Sale: скидки до 75 % на RDR 2, Borderlands 3, Control и купоны на 650 рублей

3DNews13:22

Epic Games Store спустя 9 часов наконец-то заработал

Игромания.ру20:12

Легендарная игра Grand Theft Auto V становится бесплатной

iXBT.com12:38

Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

The GEEK11:47

После начала раздачи GTA V сайт EGS был недоступен почти девять часов

CyberSport.ru22:26

Epic Games Store нестабильно работает уже более трех часов

Cyber.sports.ru14:05
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