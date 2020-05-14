Игры
РИА НовостиБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Комментарии
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:24
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
Контрактников осудили за ложный теракт в Хабаровске
Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Восточному военному округу, после установки муляжа взрывного устройства контрактники стали следить действиям командования учебного центра и личного состава подразделения по противодействию терроризму.
EastRussia 19:21
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
Общество
Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО 05:21
Единоборства
Андрей Орловский победил бразильца Линса на UFC Fight Night 171
Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ вчера в 22:01
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Интернет
Chrome скоро начнёт блокировать «прожорливую» рекламу
В браузере Chrome скоро стартует блокировка рекламы, которая расходует много трафика или системных ресурсов.
Игромания.ру 16:50
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Политика
Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Армия и оружие
Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер 05:49
Футбол
Бардзальи покинет тренерский штаб «Ювентуса»
Газета.Ru 13:20
Здоровье
Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире
Как уточняется, число жертв составило 300 074. При этом всего зафиксировано более 4,4 миллиона человек, выздоровели почти 1,6 миллиона.
Вечерняя Москва 14:05
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Хоккей
«Трактор» заключил контракты с Рубинчиком и Алексеевым
«Трактор» подписал контракты с защитником Марком Рубинчиком и нападающим Ярославом Алексеевым. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Sport24.ru 09:48
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Политика
Министр образования Фальков переболел коронавирусом
Президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию генетических технологий сообщил, что министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.
Интерфакс 08:35
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
В Минпросвещения РФ сообщили,что ЕГЭ-2020 переносится на поздний срок, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.
Голос Эренлара вчера в 13:08
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия 19:00