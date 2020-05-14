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РИА НовостиРИА НовостиБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Легендарная игра Grand Theft Auto V становится бесплатной

iXBT.com12:38

Epic Games Store начет бесплатно раздавать Grand Theft Auto V с 14 мая

iReactorвчера в 11:14

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

CyberSport.ru13:30

Распродажа Epic Mega Sale: скидки до 75 % на RDR 2, Borderlands 3, Control и купоны на 650 рублей

3DNews13:22

В Epic Games Store стартовала распродажа с купонами на скидку в 650 рублей

Игромания.ру11:58

Epic Games Store нестабильно работает уже более трех часов

Cyber.sports.ru14:05

Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

The GEEK11:47
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Экономика

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Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
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Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
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Общество

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В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
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В браузере Chrome скоро стартует блокировка рекламы, которая расходует много трафика или системных ресурсов.
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Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией

«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
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Бардзальи покинет тренерский штаб «Ювентуса»

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Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире

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Эмин Агаларов расстается с женой

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В российских школах отменят общие перемены

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Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
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ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске

Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
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Министр образования Фальков переболел коронавирусом

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии

Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
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Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

В Минпросвещения РФ сообщили,что ЕГЭ-2020 переносится на поздний срок, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.
Голос Эренлара вчера в 13:08
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Политика

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
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Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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