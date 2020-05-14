Игры
РИА НовостиБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Комментарии
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Футбол
Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным
Экс-президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поддержал пока еще главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина.
ProstoProSport 16:30
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Политика
Найдено объяснение «коронавирусной пассивности» Швеции
Пассивная реакция Швеции на пандемию коронавируса во многом объясняется отсутствием у Стокгольма полноценного опыта участия во Второй мировой войне, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на слова бывших шведских министров Карла Бильдта и Бьерна фон Сюдова.
Взгляд.ру 13:32
Культура
Борисов: закрытие программы «Пусть говорят» на карантин не планируется
Телеведущий Дмитрий Борисов заявил, что информация о возможном закрытии программы "Пусть говорят" на карантин из-за одного из гостей, инфицированного COVID-19, не соответствует действительности.
Московский Комсомолец 16:59
Авто
На новый кроссовер Genesis GV80 уже собрали почти 10 000 предзаказов
Напомним, что новый кроссовер Genesis GV80 дебютировал в январе текущего года. Серийное производство новинки планируется начать уже летом.
Тарантас Ньюс 08:22
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Здоровье
«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
РИА Новости 11:24
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
Происшествия
В Архангельской области умер четвертый пациент с коронавирусом
На днях стало известно о еще двух смертях пациентов с коронавирусом в Архангельской области: эти данные появились на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
Бизнес-класс Архангельск 12 мая в 06:13
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Финансы
Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
ТАСС 17:09
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Игры
Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии
Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Гаджеты
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
Политика
Первую вакцину от COVID-19 французский фармгигант передаст американцам
Вакцину против COVID-19 от французской фармацевтической компании Sanofi скорее всего первыми получат американцы, если фармгигант сможет ее успешно поставить, заявил генеральный директор Пол Хадсон, 13 мая передает Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 12:05
Общество
Власти Екатеринбурга осудили посадку деревьев в парке университета
ИА Красная Весна 16:25
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Кино
Актеры Назад в будущее воссоединились в онлайн-шоу
SM News вчера в 02:58
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК 10:16
Хоккей
«Летели с ЦСКА в Квебек, а по прилету в салон ворвался канадский ОМОН». Огненное интервью Никиты Задорова
Интервью с защитником «Колорадо» Никитой Задоровы о продлении сезона в НХЛ, деньгах, последствии пандемии и политкорректности Возобновление сезона — НХЛ скоро возобновит сезон, но там могут быть дичайшие карантинные правила.
Спорт-Экспресс 12:00
Футбол
Агент защитника «Спартака» опроверг информацию об интересе «Лиона»
Как сообщает «Советский спорт», Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника, назвал слухами информацию о возможном интересе французского клуба к 26-летнему футболисту красно-белых.
НовостиВолгограда.ру 13:45