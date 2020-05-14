Игры

РИА НовостиРИА НовостиБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Легендарная игра Grand Theft Auto V становится бесплатной

iXBT.com12:38

Epic Games Store нестабильно работает уже более трех часов

Cyber.sports.ru14:05

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

CyberSport.ru13:30

Распродажа Epic Mega Sale: скидки до 75 % на RDR 2, Borderlands 3, Control и купоны на 650 рублей

3DNews13:22

В Epic Games Store стартовала распродажа с купонами на скидку в 650 рублей

Игромания.ру11:58

Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

The GEEK11:47

Epic Games Store начет бесплатно раздавать Grand Theft Auto V с 14 мая

iReactorвчера в 11:14
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Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
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Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

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Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
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Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным

Экс-президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поддержал пока еще главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина.
ProstoProSport 16:30
Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
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Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
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Найдено объяснение «коронавирусной пассивности» Швеции

Пассивная реакция Швеции на пандемию коронавируса во многом объясняется отсутствием у Стокгольма полноценного опыта участия во Второй мировой войне, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на слова бывших шведских министров Карла Бильдта и Бьерна фон Сюдова.
Взгляд.ру 13:32
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Борисов: закрытие программы «Пусть говорят» на карантин не планируется

Телеведущий Дмитрий Борисов заявил, что информация о возможном закрытии программы "Пусть говорят" на карантин из-за одного из гостей, инфицированного COVID-19, не соответствует действительности.
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На новый кроссовер Genesis GV80 уже собрали почти 10 000 предзаказов

Напомним, что новый кроссовер Genesis GV80 дебютировал в январе текущего года. Серийное производство новинки планируется начать уже летом.
Тарантас Ньюс 08:22
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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам

"Единая Россия" собрала 402 миллиона рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил глава партии Дмитрий Медведев в социальных сетях.
РИА Новости 11:24
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Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
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В Архангельской области умер четвертый пациент с коронавирусом

На днях стало известно о еще двух смертях пациентов с коронавирусом в Архангельской области: эти данные появились на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
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Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
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В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
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Финансы

Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
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Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
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Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии

Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
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Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
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Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
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Первую вакцину от COVID-19 французский фармгигант передаст американцам

Вакцину против COVID-19 от французской фармацевтической компании Sanofi скорее всего первыми получат американцы, если фармгигант сможет ее успешно поставить, заявил генеральный директор Пол Хадсон, 13 мая передает Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 12:05
Общество

Власти Екатеринбурга осудили посадку деревьев в парке университета

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Игры

Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

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Актеры Назад в будущее воссоединились в онлайн-шоу

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«Летели с ЦСКА в Квебек, а по прилету в салон ворвался канадский ОМОН». Огненное интервью Никиты Задорова

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Агент защитника «Спартака» опроверг информацию об интересе «Лиона»

Как сообщает «Советский спорт», Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника, назвал слухами информацию о возможном интересе французского клуба к 26-летнему футболисту красно-белых.
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Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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