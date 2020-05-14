Игры
Вести.RuБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store. Начиная с сегодняшнего дня владельцы ПК могут скачать полную версию хита (с бонусами для многопользовательского режима Grand Theft Auto Online) и навсегда оставить его у себя в библиотеке.
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Комментарии
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Хоккей
Хоккеисты КХЛ признали Вадима Шипачёва лучшим игроком сезона
Игроки КХЛ назвали лучшего хоккеиста сезона. Опрос представителей всех клубов проводился по инициативе Континентальной хоккейной лиги.
Inc-news.ru 10:13
Общество
Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе
Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
Единоборства
Конор Макгрегор: молюсь за Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, известный своими долгоиграющим конфликтом с Хабибом Нурмагомедовым, выразил поддержку отцу и тренеру российского спортсмена.
ФедералПресс вчера в 21:15
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго»
По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
Коммерсантъ 13:45
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Футбол
Ровно 12 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
14 мая 2008 года питерская команда под руководством Дика Адвоката в финальной игре за трофей в Манчестере обыграла «Рейнджерс» со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Игорь Денисов и Константин Зырянов.
Евро-футбол.ру 07:46
Общество
В Астраханской области готовятся к отмене пропускного режима
На сайте федерального Роспотребнадзора Астраханская область входит в число регионов, которые по всем критериям соответствуют требованиям перехода на первый этап снятия ограничительных мер.
REGNUM 12:08
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Политика
МИД РФ призвал Польшу оберегать памятники советским солдатам
Прекратить борьбу с советскими памятниками призвала власти Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 12:47
Армия и оружие
Оперативный центр ВСУ в Очакове подтвердил приоритет интересов НАТО
В эфире одного из украинских телевизионных каналов Арестович отметил, что возведение этого военного штаба якобы напрямую связано с зоной интересов НАТО в Черном и Азовском море.
NewInform 14:05
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Футбол
Левандовски: «Советую Холанду задержаться в Бундеслиге подольше, прежде чем делать следующий шаг»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски предостерег форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда от перехода в большой европейский клуб в столь молодом возрасте.
Sport24.ru 13:36
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Здоровье
Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Общество
Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19
Как добавила заместитель мэра, Москва, вероятно, единственный город, администрация которого обнародовала данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эту информацию могли использовать все.
RT на русском 13:20
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
В Свердловской области откроют магазины, ТЦ и уличные кафе
Власти Свердловской области с 19 мая разрешат в регионе работу магазинов, торговых центров, а также предприятий общепита в формате уличных кафе.
Rambler News Service вчера в 10:01
Общество
Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр
Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
Происшествия
Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми
Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52