Игры

Вести.RuВести.RuБесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store. Начиная с сегодняшнего дня владельцы ПК могут скачать полную версию хита (с бонусами для многопользовательского режима Grand Theft Auto Online) и навсегда оставить его у себя в библиотеке.
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Легендарная игра Grand Theft Auto V становится бесплатной

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3DNews13:22

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

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Grand Theft Auto V стала бесплатной в Epic Games Store

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В Epic Games Store стартовала распродажа с купонами на скидку в 650 рублей

Игромания.ру11:58

«Мы продолжаем работать над устранением проблем» – EGS нестабильно работает уже более трех часов

Cyber.sports.ru14:05

Epic Games Store начет бесплатно раздавать Grand Theft Auto V с 14 мая

iReactorвчера в 11:14
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