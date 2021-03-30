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9111.ru

Менее 300 россиян добились бесплатного банкротства без суда

Бесплатно и не через суд оформить банкротство получилось у менее чем 300 россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс). Напомним, облегченная процедура банкротства физических лиц заработала в России только в сентябре 2020 года.В источнике
С чего всё началось

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ).
РБКвчера в 00:31

Подробнее о событии

В России появились первые граждане-банкроты, которые получили этот статус по новому механизму, без суда

Эхо Москвывчера в 03:06

Бесплатного банкротства без суда добились менее 300 россиян

Известиявчера в 04:45

Названо число россиян, признанных банкротами по упрощенной процедуре

Национальная служба новостейвчера в 03:13

Упрощенного банкротства добились менее 300 россиян

Рамблервчера в 06:30

Подсчитано число обанкротившихся по-новому россиян

Lenta.ruвчера в 02:03

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 российских граждан

Московский Комсомолецвчера в 01:02

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

РБКвчера в 00:31
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