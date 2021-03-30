Упрощённая схема, по которой заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ), заработала с 1 сентября 2020 года. Согласно новому правилу, процедура банкротства физлица может быть проведена без суда.

С чего всё началось Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ). РБК 00:31