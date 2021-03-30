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Комсомольская правда

Бесплатного банкротства без суда в России добились около 300 граждан

Упрощённая схема, по которой заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ), заработала с 1 сентября 2020 года. Согласно новому правилу, процедура банкротства физлица может быть проведена без суда.В источнике
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Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ).
РБК00:31

Подробнее о событии

Бесплатного банкротства без суда добились менее 300 россиян

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В России всплеск банкротств по-новому: Эксперты назвали три причины

Царьград04:17

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

РБК00:31

В России появились первые граждане-банкроты, которые получили этот статус по новому механизму, без суда

Эхо Москвы03:06

Подсчитано число обанкротившихся по-новому россиян

Lenta.ru02:03

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 российских граждан

Московский Комсомолец01:02

Названо число россиян, признанных банкротами по упрощенной процедуре

Национальная служба новостей03:13
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