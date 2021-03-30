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Комсомольская правда

Бесплатного банкротства без суда в России добились около 300 граждан

Заявление на банкротство физлица можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ).
Московский Комсомолец
По закону запуск этой процедуры возможен, если долг по кредитам и займам составляет от 50 до 500 тысяч рублей и заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности.
News.ru
Сотрудники МФЦ должны удостовериться, что все исполнительные производства в отношении должника закончились без результата, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам.
РБК
В целом в сентябре прошлого года в МФЦ поступило 1,9 тысячи заявлений о банкротстве.
Pravda.Ru
Комсомольская правда
Pravda.Ru
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Контекст

Согласно приведенным данным, по данным на 29 марта, до завершения процедуры, дошли только 14,5 процента из 8,7 тысячи первых заявителей. Таким образом, банкротами по упрощенной схеме в России смогли стать 283 человека.

Комсомольская правда
С чего всё началось

Бесплатного банкротства без суда добились меньше 300 россиян

В России в марте стали появляться первые граждане-банкроты, получившие статус по новой внесудебной процедуре. Упрощенная схема заработала с 1 сентября 2020 года, заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ).
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