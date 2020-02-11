Общество

Lenta.ruLenta.ruБесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
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Дмитрий Песков
Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:24
с чего всё началось

Госуслуги выбиваются из трафика

Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.
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Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

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