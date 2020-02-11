Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.

с чего всё началось

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Общество Госдума приняла закон о вольерной охоте Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому допуск охоты в полувольных условиях будет осуществляться только при наличии путевки - договора с охотпользователем.

Здоровье В России превышен эпидемический порог по гриппу Эпидемический порог по гриппу превышен в России на 5,5%. Увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех регионах страны и во всех возрастных группах, сообщает «Известия».

Общество МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II разводится с женой Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Экономика Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году Кто может собраться на IPO В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte.

Политика Кремль назвал Козака куратором по Украине Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

Общество Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).