Общество
Lenta.ruБесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.Коммерсантъвчера в 17:17
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Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
Госдума приняла закон о вольерной охоте
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому допуск охоты в полувольных условиях будет осуществляться только при наличии путевки - договора с охотпользователем.
Здоровье
В России превышен эпидемический порог по гриппу
Эпидемический порог по гриппу превышен в России на 5,5%. Увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех регионах страны и во всех возрастных группах, сообщает «Известия».
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Армия и оружие
Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии
Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО).
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Происшествия
В Башкирии двухлетнего малыша с обморожением нашли на улице
Ночью 10 февраля в Мелеузовском районе двухлетнего ребенка нашли во дворе частного дома с признаками обморожения и переохлаждения.
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Армия и оружие
Боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии
Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Футбол
Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»
22-летний защитник "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся на старте текущего сезона.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Deloitte спрогнозировал до четырех IPO в России в 2020 году
Кто может собраться на IPO В ближайшее время IPO планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, и при сохранении оптимизма у компаний и инвесторов три-четыре из них осуществят свои планы в 2020 году, говорится в прогнозе Deloitte.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Футбол
Ротенберг назвал переход в «Сочи» «последним вариантом» для Кокорина
Ротенберг разговаривал с Кокориным два дня назад Ротенберг считает, что аренда в "Сочи" - это последний шанс Кокорина "перезагрузить" свою карьеру.
Политика
Трамп рассказал о «супербыстрых ракетах» армии США
В американской армии есть «супербыстрые ракеты», которые до семи раз быстрее обычных снарядов.
Здоровье
В Екатеринбурге уже сотни жителей проверены на коронавирус
Как пояснил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в целом ситуация спокойная, жители города просто должны соблюдать элементарные правила по профилактике острых респираторных заболеваний, так как большинство граждан в данный период времени заболевают именно ОРВИ и гриппом.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.