Общество
Lenta.ruБесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год
По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
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с чего всё началось
Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.Коммерсантъвчера в 17:17
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В Кремле оценили требования операторов о компенсации за доступ к ряду сайтов
Московский Комсомолец05:32
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