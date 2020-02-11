Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, оценивая свои потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год.

с чего всё началось

По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год

Политика Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Происшествия В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Политика СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.

Общество Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Технологии Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.