Коронавирус

Piter.tvPiter.tvБесплатный доступ к части сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сервисам в Сети с 1 июля. Об этом стало известно во время послания Федеральному собранию.
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Сергей Кириенко
Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов.
— Сергей Кириенко, российский политикПарламентская газета 07:36
с чего всё началось

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.
ТАСС09:29

Подробнее о событии

Российский Интернет станет доступней с 1 апреля. Лета решили не ждать

Фонтанка.Ру08:29

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

ТАСС09:29

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета обеспечат на месяц с 1 апреля

News.ru08:39

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Российская газета10:04

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

RT на русском07:50

Ряд российских интернет-сервисов будет предоставляться бесплатно с апреля

Газета.Ru07:35

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет доступен с 1 апреля

ТК Звезда07:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
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Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
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