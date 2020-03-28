Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.

с чего всё началось

Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сервисам в Сети с 1 июля. Об этом стало известно во время послания Федеральному собранию.

Бесплатный доступ к части сервисов Рунета откроют с 1 апреля

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