Коронавирус
Piter.tvБесплатный доступ к части сервисов Рунета откроют с 1 апреля
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сервисам в Сети с 1 июля. Об этом стало известно во время послания Федеральному собранию.
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Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов.
— Сергей Кириенко, российский политикПарламентская газета 07:36
с чего всё началось
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.ТАСС09:29
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