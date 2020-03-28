Коронавирус

ТАССТАССБесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
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Сергей Кириенко
Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов.
— Сергей Кириенко, российский политикПарламентская газета 07:36
с чего всё началось

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.
ТАСС09:29

Подробнее о событии

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Российская газета10:04

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

ТАСС09:29

Ряд российских интернет-сервисов будет предоставляться бесплатно с апреля

Газета.Ru07:35

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета обеспечат на месяц с 1 апреля

News.ru08:39

Российский Интернет станет доступней с 1 апреля. Лета решили не ждать

Фонтанка.Ру08:29

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

RT на русском07:50

Бесплатный доступ к некоторым интернет-сервисам появится уже с 1 апреля

Аргументы и Факты08:57
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Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
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