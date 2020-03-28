Коронавирус
ТАССБесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля
Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
Читать в источнике
Оценить30
Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов.
— Сергей Кириенко, российский политикПарламентская газета 07:36
с чего всё началось
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета будет обеспечен с персональных компьютеров не с 1 июля, а с 1 апреля.ТАСС09:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Армия и оружие
Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
Пьяный росгвардеец устроил дебош на улице в Петербурге
Сотрудника Росгвардии, устроившего дебош во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге, уволят.
Общество
В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий
В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Общество
Власти Испании решили ужесточить карантин
В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Общество
«Час Земли» пройдет на Дону в эту субботу
По всему миру 28 марта пройдет акция «Час Земли».
Армия и оружие
NYT: Пентагон готовит план уничтожения проиранских группировок в Ираке
На прошлой неделе издана директива о подготовке кампании по уничтожению поддерживаемой Ираном ополченческой группировки, которая угрожает новыми атаками против американских войск.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области
Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Авто
Назвали признаки скорой поломки АКПП
Издание «Российская газета» составило список внешних признаков, по которым можно понять, что автоматическая коробка передач в машине в скором времени выйдет из строя.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Крауч о встрече с Роналдо: он пил пиво и держал пепельницу на животе. Меня он не узнал
Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч рассказал, что всегда мечтал сыграть в одной команде с бразильцем Роналдо и поделился воспоминании о встрече с ним.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.