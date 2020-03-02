Общество

Долг.рфДолг.рфБесплатный доступ к социально значимым сайтам не реализован в срок

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не смогло добиться реализации бесплатного доступа к социально значимым сайтам. По плану он должен был быть реализован к 1 марта 2020 года. Однако проект постановления Правительства РФ согласовать не удалось.
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с чего всё началось

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Власти не подготовить проект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Эхо Москвы10:20

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

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Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

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Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

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Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

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«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Газета.Ruвчера в 23:51

В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом

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