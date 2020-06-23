Экономика
РБКБесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение
Текущая ситуация с подключением к газораспределительным сетям в стране однотипна: «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема последующего подключения ложится на потребителя.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
В аэропорту Платов сняли с рейса пассажира, который отказался надеть защитную маску перед полетом, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 12:13
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший и вкусный шашлык
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык.
МИР 24 05:59
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом
Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com 03:53
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Life.ru вчера в 23:51
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком
Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Фигурное катание
Глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация получила документы о переходе отечественного фигуриста Михаила Коляды в группу тренера Алексея Мишина.
RT на русском 05:52
Футбол
«Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом
Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".
Вести.Ru 06:01
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.
РИА Новости вчера в 21:47
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Политика
Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»
«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
Общество
Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02