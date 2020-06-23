Экономика

РБКРБКБесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение

Текущая ситуация с подключением к газораспределительным сетям в стране однотипна: «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема последующего подключения ложится на потребителя.
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Россиянами назвали сроки бесплатного подключения к газораспределительным сетям

Народные новости05:56

Бесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение

РБКвчера в 09:16

Путин обещал бесплатно провести россиянам газ. Когда это случится и кто оплатит?

Собеседник03:14

Эксперт оценил сроки реализации программы по бесплатной газификации в России

Экономика сегодня05:49
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Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

В аэропорту Платов сняли с рейса пассажира, который отказался надеть защитную маску перед полетом, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 12:13
57
Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
90
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
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Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказал о переломе носа Ксении Собчак

Discover24 05:18
54
Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший и вкусный шашлык

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык.
МИР 24 05:59
Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
473
Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com 03:53
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
257
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
2,4K
Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Life.ru вчера в 23:51
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Политика

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
113
Общество

«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу

Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
2
Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 05:06
2,4K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
2
Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

Вести.Ru вчера в 12:04
152
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
50
Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
16
Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
16
Фигурное катание

Глава ФФККР подтвердил переход Коляды в группу Мишина

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация получила документы о переходе отечественного фигуриста Михаила Коляды в группу тренера Алексея Мишина.
RT на русском 05:52
Футбол

«Ростову» разрешили сыграть с «Арсеналом» основным составом

Вслед за столичным "Динамо", которому позволили сыграть в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА основным составом, подобное разрешение от местного Роспотребнадзора получил и "Ростов".
Вести.Ru 06:01
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
362
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
142
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.
РИА Новости вчера в 21:47
648
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
6,8K
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
145
Экономика

На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
114
Политика

Порошенко призвал не допустить попадания Украины в «московское стойло»

«Никому не позволено пересмотреть и не дай бог отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
RT на русском 05:06
1
Общество

Вирусолог оценил сроки второй волны коронавируса в России

На уровень опасности возникновения второй волны коронавируса в России влияет фактор закрытия границ.
Российская газета 05:02
3,3K
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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