Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрБесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта мера непопулярная, но необходимая.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал
 указ об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте для студентов, а также пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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В Москве отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей

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РИА Новости вчера в 10:51
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Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко

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Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе

Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
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