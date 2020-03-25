с чего всё началось

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта мера непопулярная, но необходимая.

Здоровье Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Политика Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Происшествия В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

Общество Британский принц Чарльз заразился коронавирусом Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.

Единоборства Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.

Общество За нарушение карантина предлагают сажать на 7 лет Законотворцы предлагают увеличить штраф за такие действия до 1 млн рублей, а если погибло два или более человека, то лишать свободы на 7 лет.

Общество Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Политика Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).