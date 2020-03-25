с чего всё началось

Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек.

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проект в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта мера непопулярная, но необходимая.

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