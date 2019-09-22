Единоборства

DixiNewsDixiNewsБеспорядками завершился турнир UFC в Мехико

Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками. В поединке сошлись Яир Родригес (Мексика) и Джереми Стивенс (Америка). Их бой был завершён уже на 15-ой секунде, так как Родригес неумышленно ткнул пальцем в глаз сопернику.
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Главный бой турнира UFC в Мехико был признан несостоявшимся. Видео

Bookmaker-ratings.ru01:45

Видео: Красивые победы С. Петтиса и Эспарзы на турнире UFC в Мексике

Чемпионат08:32

В Мексике болельщики закидали бойца бутылками с пивом и попкорном. Главный поединок UFC провалился за 15 секунд

Sports.ru05:28

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

Газета.Ru08:30

Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся. Фанаты забросали бойца бутылками

Матч ТВвчера в 23:56

Тычок в глаз, слезы и фанаты, бросающие бутылки в бойцов. UFC в Мексике закончился безумием

Sport24.ru00:40

Ад в Мехико: бойца UFC забросали бутылками, его противник расплакался

Спорт-Экспрессвчера в 23:40
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Происшествия

В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы

ТАСС 06:16
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 16:14
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3D-художник превратил Minecraft в стратегию и получил работу

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Общество

В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек

По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
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Шойгу назвал главную угрозу для России

Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Футбол

«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России

Московское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:06
Армия и оружие

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Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

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Авто

С 1 января следующего года грядёт серьёзное повышение стоимости автомобилей

Эксперты отмечают, что рост утилизационного сбора отразится на повышении цен на новые автомобили, и даже на модели отечественной компании LADA.
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Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 20 сентября в 07:41
Происшествия

Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео

Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
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Хоккей

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева

Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.
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В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

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Общество

Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, как отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику.
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Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
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Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка

Известная российская певица Валерия положительно оценила выбор своего сына Артемия, который женился на девушке из Новокузнецка.
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Российские ученые ввели «индекс самогона»

Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
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Армия и оружие

Иран готовится к совместным учениям с Россией и Китаем

Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем в международных водах, а не в Персидском заливе.
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Происшествия

Полиция задержала блокировавших вагоны с углем во Львовской области

Сотрудники полиции задержали людей, которые заблокировали железнодорожные вагоны с углем из России в Львовской области.
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В Тунисе туристов заблокировали в отеле из-за неоплаченных туров

Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам британских клиентов туроператора Thomas Cook покинуть гостиницу, и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.
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Политика

Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату

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В Чечне задержали трех колдунов

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Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»

«Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.
REGNUM 09:13
Гаджеты

IOS 13.1 добавит в iPhone XR и XS функцию торможения процессора

Ожидается, что на следующей неделе выйдет обновление iOS 13.1, в котором на смартфонах Apple iPhone XR и iPhone XS появится функция «управления процессором», то есть замедления его работы, если у смартфона старый аккумулятор.
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Минздрав предложил выдавать лекарства бесплатно

Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике.
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Общество

В Московской области выпал снег с градом и дождем

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Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
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