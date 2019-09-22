Единоборства
DixiNewsБеспорядками завершился турнир UFC в Мехико
Проходивший в Мехико турнир UFC Fight Night 159, закончился беспорядками. В поединке сошлись Яир Родригес (Мексика) и Джереми Стивенс (Америка). Их бой был завершён уже на 15-ой секунде, так как Родригес неумышленно ткнул пальцем в глаз сопернику.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Трамп: Байден лжет, что не обсуждал с сыном бизнес на Украине
Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи бывшего вице-президента Джозефа Байдена, опровергающего информацию об обсуждении со своим сыном Хантером его бизнеса на Украине.
ТАСС 10:57
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Армия и оружие
Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины
Ранее Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 00:50
Происшествия
Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове
Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.
Известия 10:09
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Политика
Порошенко подверг сомнению существование «формулы Штайнмайера»
Экс-президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению существование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 05:55
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован
В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.
RT на русском 09:48
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Футбол
«Сочи» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Футболисты московского «Динамо» проиграли «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Порошенко прокомментировал информацию о подготовке путча
Депутат от президентской партии «Слуга народа» Богуцкая заранее сообщит о том, когда экс-президент Украины Порошенко начнет путч.
ИА Новороссия 03:39
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась с девушкой, ради которой бросила мужа
Певица Майли Сайрс рассталась со своей девушкой Кейтлин Картер, ради романа с которой бросила мужа - актера Лиама Хемсворта.
РЕН ТВ 04:47
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Происшествия
Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске
По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие
Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой
Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой.
Известия 11:03
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Армия и оружие
Помпео настроен на мирное решение конфликта с Ираном
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.
RT на русском 10:54
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 вчера в 17:33
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Пресс-атташе посольства РФ в Турции добавила, что решение о выписке из больницы граждан РФ будет принято в ближайшие дни в зависимости от динамики их восстановления.
REGNUM 10:41
Хоккей
«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд
Спорт-Экспресс вчера в 08:53