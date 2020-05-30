Происшествия
RT на русскомБеспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.
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Более чем в десяти американских городах проходят акции против произвола полиции
Эхо Москвывчера в 22:05
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Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Автоновости дня 28 мая в 10:26
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США.
RuNews24.ru вчера в 23:24
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor вчера в 11:57
Футбол
Роспотребнадзор разрешил футболистам проводить матчи со зрителями
Гендиректор клуба ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал порталу championat.com, что футболисты очень благодарны правительству и Российскому футбольному союзу за возможность сыграть со зрителями на трибунах.
Городовой 28 мая в 13:26
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
REGNUM вчера в 11:08
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 вчера в 11:25
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Политика
Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
Культура
«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня вчера в 05:24
Здоровье
В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше
На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.
ПолитСиб.Ру 01:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Lenta.ru вчера в 22:46
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.
РЕН ТВ 02:00
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости вчера в 09:56
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию.
Известия 01:16
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости 28 мая в 21:10
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК вчера в 17:02