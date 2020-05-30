Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

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