Происшествия

RT на русскомRT на русскомБеспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Протесты в связи со смертью афроамериканца в США охватили восемь городов

Взгляд.ру12:10

Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

ТАСС21:36

Акции против полицейского произвола проходят в более чем десяти городах США

ИА Красная Весна22:06

СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков

РИА Новости23:39

Протесты в связи с гибелью афроамериканца прошли в восьми городах США

Известия11:54

CNN: жители восьми городов США протестовали из-за гибели Джорджа Флойда

News.ru11:49

Протесты из-за убийства афроамериканца прошли в восьми городах США

РЕН ТВ11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
1,4K
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
80
Общество

Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса

Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК 22:46
20
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
305
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Эхо Москвы 10:01
5
Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым

Спорт день за днем 11:44
2
Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
38
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 12:34
12
Общество

Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке

Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
36
Происшествия

В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей

Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM 12:34
123
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
67
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
2,5K
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Москва, 28 мая 2020, 10:01 — REGNUM Новый состав тренеров сборной России по биатлону утверждён Союзом биатлонистов России (СБР).
REGNUM вчера в 03:01
1
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
363
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
129
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Общество

Онищенко оценил вероятность заразиться коронавирусом в подъезде

Ранее Онищенко оценил вероятность появления следующего коронавируса.
URA.Ru 02:27
1,4K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
1,2K
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru 23:42
221
Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru вчера в 17:00
Политика

Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
1
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
9
Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
177
Культура

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Общество

Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая

Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт 19:35
Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
369
Авто

Nissan показал тизер 12 новых моделей

Компания Nissan показала тизер 12 новых моделей, которые выйдут на рынок в течение ближайших трех лет.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело

В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело против вандалов, гревших еду в ведре у Вечного огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Российская газета 16:10
27
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
202
Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:37
2
ещё по теме
Миннеаполис
Город в США
Город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. Население - 422 331 человек. Находится на берегах реки Миссисипи. Миннеаполис примыкает к Сент-Полу, столице штата и второму городу по величине. Вместе они образуют столичный район «Города-близнецы». Агломерация - 3,6 млн человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное