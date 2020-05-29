Происшествия
RT на русскомБеспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Общество
Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса
Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
РБК 22:46
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым
Спорт день за днем 11:44
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 12:34
Общество
Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке
Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке.
Znak.com 27 мая в 07:56
Происшествия
В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей
Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM 12:34
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Москва, 28 мая 2020, 10:01 — REGNUM Новый состав тренеров сборной России по биатлону утверждён Союзом биатлонистов России (СБР).
REGNUM вчера в 03:01
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Онищенко оценил вероятность заразиться коронавирусом в подъезде
Ранее Онищенко оценил вероятность появления следующего коронавируса.
URA.Ru 02:27
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика
Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Общество
Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая
Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт 19:35
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Авто
Nissan показал тизер 12 новых моделей
Компания Nissan показала тизер 12 новых моделей, которые выйдут на рынок в течение ближайших трех лет.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело
В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело против вандалов, гревших еду в ведре у Вечного огня, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Российская газета 16:10
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 21:37