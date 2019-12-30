Политика

News.ruNews.ruБеспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Опубликовано видео беспорядков у здания посольства США в Багдаде

РИА Новости07:50

Во Франции осудили нападение на американское посольство в Багдаде

ТАСС07:42

Напряженной остается ситуация у посольства США в Багдаде

Эхо Москвы07:00

Военные США атаковали слезоточивым газом протестующих в Багдаде

Газета.Ru07:21

Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Ираке

Коммерсантъ05:15

Военные США применили газ против протестующих в Багдаде

Известия05:14

Охрана посольства США в Ираке применила газ против демонстрантов

РБК06:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Политика

«Жалкое зрелище». В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:21
Происшествия

Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Подозреваемыми в нападении на пост ДПС в Ингушетии являются Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев.
Накануне.Ru 01:43
Спорт

Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Вести.Ru 07:55
Происшествия

В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие

В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
REGNUM 07:39
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Хоккей

Бучневич о лакросс-голах Свечникова: «Даже шайбу так поднять не могу»

Sports.ru 08:38
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в Новый год

Один из жителей Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь.
Известия 08:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появилась в социальной сети

Накануне на личной страничке Анастасии Заворотнюк появилась новая запись.
Vologda-poisk.ru 00:11
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Политика

Немецкий журналист предостерег ФРГ от союзнических отношений с Россией

Журналист немецкого издания Die Welt назвал «опасной иллюзией» восприятие России в качестве потенциального союзника ФРГ, сообщает RT.
Аргументы и Факты 07:49
Общество

Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
YA62.ru вчера в 07:35
Армия и оружие

САА обнаружила секретный склад оружия террористов в провинции Даръа

Все боеприпасы были надежно спрятаны в секретных укрытиях, подвалах и фермах, расположенные на территории южного региона.
ФАН вчера в 08:00
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии обстреляли 122 мм. ракетами

Российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная в сирийской провинции Латакия, подверглась ракетному обстрелу с применением 122-мм. ракет.
Avia.pro 07:24
Космос

Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

РБК 30.12.19 в 02:49
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Известия 02:17
Наука

Мучные черви едят пластмассу безопасно

Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Наука и жизнь 29.12.19 в 23:10
Кино

Netflix определил популярные проекты 2019 года

Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.
Радио Sputnik вчера в 03:46
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

РБК 02:05
Спорт

Глава МОК высказался по поводу политики на Олимпийских играх

Соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
News.ru 08:30
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 29.12.19 в 09:38
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное