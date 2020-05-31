Происшествия

BFM.ruBFM.ruБеспорядки в США: во многих городах введен комендантский час

Более чем в десяти городах США ввели комендантский час из-за продолжающихся протестов, сообщает CNBC. В крупнейшем городе штата Миннесота, Миннеаполисе, несколько дней продолжаются беспорядки после гибели афроамериканца, задержанного полицейскими.
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В более чем десяти городах США ввели комендантский час из-за протестов

РБКвчера в 22:18

Беспорядки в США разрастаются

Вести.Ruвчера в 23:08

CNN: власти 25 крупных американских городов ввели комендантский час из-за протестов

ТАССвчера в 22:58

Машина сбила трёх полицейских и одного прохожего в ходе протестов в Денвере

News.ru03:06

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

Московский Комсомолецвчера в 20:41

Мэр Лос-Анджелеса ввёл комендантский час

RT на русскомвчера в 20:12

В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

РИА Новостивчера в 19:51
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Политика

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

РИА Новости 07:21
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Происшествия

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

РБК 07:56
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
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Здоровье

Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года

Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
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Космос

Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос

Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Общество

Прирост новых случаев коронавируса обеспечили Волгоград и Урюпинск

Прирост новых случаев коронавируса на минувшие сутки обеспечили Волгоград и Урюпинский район —оперативный штаб региона сообщил информацию о географии распространения заболевания на 29 мая.
РИАЦ 29 мая в 08:50
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Общество

Пригожин обвинил Шнурова в разжигании революции

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в разжигании революции.
Lenta.ru 08:14
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Транспорт

Вестибюли пяти станций метро вновь откроют с 1 июня в Москве

В Москве с 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Москва 24 06:55
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Футбол

«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

"Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".
РИА Новости 08:00
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Происшествия

В Чувашии полицейская овчарка нашла в болоте пропавшего ребенка

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Политика

Трамп переносит саммит G7 на сентябрь и планирует пригласить Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Коммерсантъ вчера в 20:19
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
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Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
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Общество

Обсерваторы для въезжающих в Крым снова станут бесплатными

Согласно документу, граждане, въезжающие в Крым и не имеющие на полуострове недвижимости или регистрации, все равно вынуждены будут 14 дней провести в обсерваторе.
Коммерсантъ 08:57
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Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
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Происшествия

Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

ТАСС 04:29
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Армия и оружие

Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года

Военное дело 07:55
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Космос

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
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