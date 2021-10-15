США разрешили въезд привитым только одобренными в стране или в ВОЗ вакцинами

Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, в число которых российский "Спутник V" пока не входит.