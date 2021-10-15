Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, в число которых российский "Спутник V" пока не входит.
Китай отправил в космос свой первый спутник для исследования солнечной энергии с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 18:51 по пекинскому времени 14 октября, сообщает агентство Синьхуа.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сотрудничает с Роскосмосом по установлению первопричин инцидента, приведшего к изменению ориентации Международной космической станции (МКС) в пятницу.