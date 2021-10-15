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Беспорядки в колонии во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах

В исправительной колонии №1 во Владикавказе произошли массовые беспорядки с участием примерно 600 заключенных, сообщает Telegram-канал Baza.
Полит.ру
По данным Telegram-канала Baza, в беспорядках приняли участие почти 600 осужденных.
Труд
В процессе двое осужденных отказались подчиниться требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных на бунт.
Московский Комсомолец
По информации источника РИА Новости, силовики подавили бунт в колонии.
Дождь
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