Общество
Вести.RuВ России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Читать в источнике
Оценить530
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа
Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия
Источник рассказал об обысках в домах напавших на пост ДПС в Магасе
Правоохранители Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Происшествия
Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в Новый год
Один из жителей Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Космос
Часики-то тикают
Звезды более массивные, чем десять масс Солнца, погибают в результате катастрофического взрыва и превращаются в нейтронную звезду или черную дыру, либо вообще перестают существовать как единый объект.
Наука
Тупики используют орудия для получения желаемого
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Авто
Новая генерация Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Абсолютно новый внедорожник, который будет работать на платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, японская компания представит во второй половине 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали прогноз даты запуска «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение компании Allseas о выходе из проекта «Северный поток — 2» не помешает его реализации.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
Политика
Хаменеи дал ответ на угрозы Ирану со стороны Трампа
Трамп подчеркнул, что Иран обязательно понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Здоровье
Врачи рассказали, что при похмелье нужно обратиться за медпомощью
Врач анестезиолог Ступинской ЦРКБ Кирилл Соболев рассказал, что нужно обращаться за медицинской помощью к врачам в случае похмелья.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом.
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал
1 января 2020 года вступили в силу «транспортная» реформа и новые повышенные тарифы на оплату проезда.