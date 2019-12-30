Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБеспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

В 2019 году пошлинами облагались посылки, общая стоимость за месяц которых превышала 500 евро весом более 31 кг. До этого ежемесячный беспошлинный лимит для россиян составлял 1000 евро и 31 кг. В 2020 году весовой порог для совершения интернет-покупок не изменился.
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