Общество

РЕН ТВРЕН ТВПорог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа. Нормы закона предусматривают, что предельная стоимость составит 200 евро, а вес - 31 килограмм.
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В РФ снизился порог стоимости для беспошлинных покупок в Интернете

ТК Звезда11:43

Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

Фонтанка.Ру06:08

В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

РБК02:00

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Интерфакс03:41

Новые правила вступили в силу: что надо знать, заказывая товары за рубежом

Sputnik Молдова00:45

Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

ТАССвчера в 16:21

Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

Город под солнцем30.12.19 в 01:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru 10:59
Здоровье

Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани

Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Волгоградская правда 10:34
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
ToDay News Ufa вчера в 03:10
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Более 200 машин сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в Страсбурге было сожжено более 200 автомобилей, сообщило местное издание DNA.
Коммерсантъ 11:57
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Политика

Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство США в Багдаде, заявив, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией.
РИА Новости 11:32
Футбол

Форвард «Авангарда» Федчук перешел в «Тамбов»

Нападающий курского "Авангарда" Артем Федчук, выступающего в футбольной национальной лиге (ФНЛ), перешел в клуб российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов".
МК-Спорт 11:48
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Игры

В Epic Games Store началась раздача Hello Neighbor

Gmbox.ru вчера в 01:37
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 30.12.19 в 06:54
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен

Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com 30.12.19 в 11:57
Авто

BMW представила эксклюзивный пикап BMW X7

Компания BMW в рамках мероприятия BMW Welt представила эксклюзивный пикап X7.
Дни24 вчера в 10:15
Политика

Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
ТАСС 11:03
Политика

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ru 11:50
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
REGNUM 08:12
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью с минимальным счетом проиграл «Саутгемптону»

"Тоттенхэм" проиграл "Саутгемптону"в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:05
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Общество

Россия переходит на электронные трудовые книжки

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:30
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 10:02
Финансы

За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%

Финансовый нокаут За 2019 год евро подешевел к доллару на 3%, а в этому году европейская валюта рискует обвалиться еще на 5%, прогнозируют опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru 10:15
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