"Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит", - пояснил глава комитета, добавив, что в настоящее время количество антител не сказывается на решении о вакцинации.
12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты (17357-8 и 17358-8) о введении QR-кодов для граждан РФ старше 18 лет для доступа в общественные места и для допуска к пользованию воздушным и железнодорожным транспортом.
В госдепартаменте США в понедельник заявили, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.
Для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к абиотическим (экологическим) и биотическим (патогенным вредителям и болезням) стрессам важно определить новые сорта культур, которые обладают более высоким уровнем устойчивости к одному или многим из этих временных стрессов.
Видеосервис Wink от «Ростелекома» и российская IT-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT) запустили проект, который позволит любителям кино в интерактивном режиме узнавать интересные детали прямо во время просмотра или паузы.