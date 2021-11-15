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Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при подтвержденном диагнозе

Бессимптомно переболевшие COVID-19 смогут получить QR-код в случае подтвержденного диагноза.
Известия
Хубезов отметил, что должна быть единая тест-система для определения антител.
Аргументы и Факты
"Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит", - пояснил глава комитета, добавив, что в настоящее время количество антител не сказывается на решении о вакцинации.
Газета.Ru
12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты (17357-8 и 17358-8) о введении QR-кодов для граждан РФ старше 18 лет для доступа в общественные места и для допуска к пользованию воздушным и железнодорожным транспортом.
Интерфакс

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Бессимптомно переболевшим коронавирусом дадут QR-код при положительном ПЦР-тесте
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