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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса

Ранее Гинцбург сообщил, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября. 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно.
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Комсомольская правда

Нужно ли делать прививку принесшим коронавирус без симптомов, рассказал Гинцбург

Комсомольская правда13:14
РБК

Центр Гамалеи оценил необходимость вакцинации бессимптомных заболевших

РБК12:51
ТАСС

В Центре им. Гамалеи заявили, что перенесшим COVID-19 без симптомов нужно делать прививку

ТАСС11:01
Российская газета

Гинцбург: Прививка необходима перенесшим COVID-19 бессимптомно

Российская газета11:51
Lenta.ru

Названа еще одна нуждающаяся в прививке от коронавируса группа россиян

Lenta.ru11:43
Газета.Ru

Центр Гамалеи: переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо сделать прививку

Газета.Ru11:13
RT на русском

Гинцбург: переболевшим COVID-19 в лёгкой форме нужна вакцинация

RT на русском12:18

Олень спустя 12 часов убил подстрелившего его охотника

Трагически завершилась для жителя американского штата Орегон охота на крупного оленя: раненое животное скрылось, а на следующий день убило своего обидчика, сообщает Fox 8. Марк Дэвид из Хиллсборо в минувшую субботу, 29 августа, отправился в округ Тилламук, где в частных владениях и намеревался подстрелить зверя с помощью лука.
Вести.Ru11:00
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Лукашенко объяснил запрет на въезд главе католиков Белоруссии

Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность.
Александр Лукашенко
Lenta.ru07:38
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Щедрые люди оказались более привлекательными

В результате выяснилось, что те люди, которых оценивали как внешне более привлекательных, действительно чаще проявляли склонность к самопожертвованию и щедрости, нежели те, которых посчитали менее привлекательными.
Naked Science06:34

Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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