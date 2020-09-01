Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса
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Ранее Гинцбург сообщил, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября. 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.В источнике
Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно.
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Нужно ли делать прививку принесшим коронавирус без симптомов, рассказал Гинцбург
Комсомольская правда13:14