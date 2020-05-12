Общество

REGNUMREGNUM«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Несмотря на очевидный успех проекта, нашлись и те, кто своими усилиями преднамеренно пытался помешать онлайн-шествию. Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
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В СК передадут данные присылавших фото нацистов для «Бессмертного полка»

РИА Новости12:34

«Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов

Нижний Новгород on-line09:48

Организаторы «Бессмертного полка» передадут СК данные о тех, кто загружал фото нацистов

Московский Комсомолец08:31

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Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям

Lenta.ru07:44

Организаторы «Бессмертного полка» передадут СК данные тех, кто загружал фото нацистов

ТАСС07:06
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
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Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
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В Россию едет новый Toyota Highlander

Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
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В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая

Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
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В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
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В США подан коллективный иск против шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA.
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