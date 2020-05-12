Несмотря на очевидный успех проекта, нашлись и те, кто своими усилиями преднамеренно пытался помешать онлайн-шествию. Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.

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